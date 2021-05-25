Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Оперативники задержали пособника ИГ*, готовившего теракт в Норильске 9 мая

Происшествия
  /   Обновлено: 25 мая 2021 10:20

Оперативники задержали пособника ИГ*, готовившего теракт в Норильске 9 мая
Ruptly  / 

Злоумышленник планировал взорвать парадную колонну солдат во время шествия в честь празднования Дня Победы.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника "Исламского государства" (запрещенной на территории РФ организации), сообщает региональное управление ФСБ. Операция по захвату террориста проходила в Ставропольском крае.

Силовики в ходе оперативных действий обнаружили в подвале одного из домов Норильска взрывчатые вещества и другие компоненты для создания оружия массового поражения.

После изучения переписки задержанного выяснилось, что злоумышленник пытался склонить нескольких человек к совместной организации взрыва во время праздничного шествия 9 мая.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

#фсб #теракт #террорист #норильск #парад победы
Минздрав РФ оценил риски смерти заразившихся гриппом и COVID-19 одновременно
Минздрав РФ оценил риски смерти заразившихся гриппом и COVID-19 одновременно
Люди, которые одновременно заразились коронавирусом и гриппом, в несколько раз больше рискуют умереть, заявил представитель минздрава РФ Дмитрий Лиознов.
Общество
10:52 | 25 мая
В Сети вступились за Лукашенко на фоне критики Запада после инцидента с Ryanair
В Сети вступились за Лукашенко на фоне критики Запада после инцидента с Ryanair
Интернет-пользователи осудили реакцию западных стран на инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске.
Политика
10:51 | 25 мая
Главный детский психиатр Сибири подозревается в присвоении денег
Главный детский психиатр Сибири подозревается в присвоении денег
Правоохранители устроили обыск в новосибирском психоневрологическом диспансере и дома у главврача этого учреждения. Она подозревается по статье о присвоении или растрате.
Происшествия
10:43 | 25 мая