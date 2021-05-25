Оперативники задержали пособника ИГ*, готовившего теракт в Норильске 9 мая

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Злоумышленник планировал взорвать парадную колонну солдат во время шествия в честь празднования Дня Победы.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника "Исламского государства" (запрещенной на территории РФ организации), сообщает региональное управление ФСБ. Операция по захвату террориста проходила в Ставропольском крае.

Силовики в ходе оперативных действий обнаружили в подвале одного из домов Норильска взрывчатые вещества и другие компоненты для создания оружия массового поражения.

После изучения переписки задержанного выяснилось, что злоумышленник пытался склонить нескольких человек к совместной организации взрыва во время праздничного шествия 9 мая.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации