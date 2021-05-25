Путин отметил укрепление межгосударственных связей России и Киргизии

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Российский лидер отметил успешное развитие связей между Россией и Киргизией.

Путин подчеркнул, что РФ занимает первое место в торговом обороте республики. В 2020 году товарооборот снизился, но в начале 2021-го вырос на 6%.

"Можно сказать, что за эти годы ситуация в межгосударственных отношениях укрепляется, развивается", — отметил глава РФ.

Ранее сайт 360tv.ru сообщил, что Садыр Жапаров намерен провести реформу вооруженных сил Киргизии. Глава государства подчеркнул важность создания народных дружин в приграничных районах.