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Путин отметил укрепление межгосударственных связей России и Киргизии

Политика

Путин отметил укрепление межгосударственных связей России и Киргизии
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Российский лидер отметил успешное развитие связей между Россией и Киргизией.

Путин подчеркнул, что РФ занимает первое место в торговом обороте республики. В 2020 году товарооборот снизился, но в начале 2021-го вырос на 6%.

"Можно сказать, что за эти годы ситуация в межгосударственных отношениях укрепляется, развивается", — отметил глава РФ.

Ранее сайт 360tv.ru сообщил, что Садыр Жапаров намерен провести реформу вооруженных сил Киргизии. Глава государства подчеркнул важность создания народных дружин в приграничных районах.

#путин #киргизия #жапаров
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