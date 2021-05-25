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Глава Еврокомиссии признала значимость России для ЕС

Политика

Глава Еврокомиссии признала значимость России для ЕС
Global Look Press  / European Union

Россия вопреки имеющимся разногласиям остается одним из основных источников торговли и инвестиций для Европейского союза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В связи с этим главу евродипломатии Жозепа Борреля обязали подготовить доклад о развитии отношений с Россией. Документ планируется зачитать на июньском саммите. На его основе участники встречи постараются найти решения ключевых вопросов в рамках взаимодействия с Москвой.

"Россия также является важным международным игроком по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов", — добавила глава ЕК во время выступления по итогам первого дня саммита ЕС.

В ходе саммита лидеры Евросоюза заявили о причастности России к "незаконным и провокационным действиям". В связи с этим Брюссель в очередной раз выказал солидарность с Чехией, сообщает сайт 360tv.ru.

#евросоюз #еврокомиссия #урсула фон дер ляйен
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