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Французский истребитель упал около начальной школы в Лас-Вегасе

Происшествия

Французский истребитель упал около начальной школы в Лас-Вегасе
pixabay.com  / 

Самолет ВВС США потерпел крушение в штате Невада. По словам очевидцев, на месте происшествия виднелись клубы дыма.

Летчик, который находился за штурвалом истребителя французского производства Mirage F-1, погиб в результате крушения воздушного судна, сообщает пресс-служба авиабазы ВВС США Неллис. Самолет упал почти сразу после взлета возле начальной школы имени Мартина Лютера Кинга.

Причины авиакатастрофы уточняются. Персонал и руководство авиабазы уже выразили соболезнования родным и близким погибшего. По факту крушения истребителя проводится проверка.

#сша #самолет #смерть #америка #летчик
Французский истребитель упал около начальной школы в Лас-Вегасе
Французский истребитель упал около начальной школы в Лас-Вегасе
Самолет ВВС США потерпел крушение в штате Невада. По словам очевидцев, на месте происшествия виднелись клубы дыма.
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