Французский истребитель упал около начальной школы в Лас-Вегасе

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Самолет ВВС США потерпел крушение в штате Невада. По словам очевидцев, на месте происшествия виднелись клубы дыма.
Летчик, который находился за штурвалом истребителя французского производства Mirage F-1, погиб в результате крушения воздушного судна, сообщает пресс-служба авиабазы ВВС США Неллис. Самолет упал почти сразу после взлета возле начальной школы имени Мартина Лютера Кинга.
Причины авиакатастрофы уточняются. Персонал и руководство авиабазы уже выразили соболезнования родным и близким погибшего. По факту крушения истребителя проводится проверка.