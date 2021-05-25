Рекрутеры зафиксировали рост вакансий для пожарных в 2021 году

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Число вакансий для пожарных увеличилось почти в два раза в первой половине нынешнего года по сравнению с тем же периодом 2020 года, выяснили рекрутеры.

С января по май было открыто 3,5 тысячи вакансий для пожарных. Предлагаемый средний заработок здесь составляет 34 тысячи рублей. Об этом сказано в исследовании HeadHunter, пишет ТАСС.

"В период с января по май 2021 в стране было открыто порядка 3,5 тысячи вакансий для пожарных, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Год назад за аналогичный период было опубликовано 1,7 тысячи вакансий", — подчеркнули рекрутеры.

Конкуренция за место, как отмечено в исследовании, является невысокой. В среднем на одну вакансию претендуют три соискателя.