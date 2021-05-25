Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Рекрутеры зафиксировали рост вакансий для пожарных в 2021 году

Общество

Рекрутеры зафиксировали рост вакансий для пожарных в 2021 году
10.mchs.gov.ru  / 

Число вакансий для пожарных увеличилось почти в два раза в первой половине нынешнего года по сравнению с тем же периодом 2020 года, выяснили рекрутеры.

С января по май было открыто 3,5 тысячи вакансий для пожарных. Предлагаемый средний заработок здесь составляет 34 тысячи рублей. Об этом сказано в исследовании HeadHunter, пишет ТАСС.

"В период с января по май 2021 в стране было открыто порядка 3,5 тысячи вакансий для пожарных, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Год назад за аналогичный период было опубликовано 1,7 тысячи вакансий", — подчеркнули рекрутеры.

Конкуренция за место, как отмечено в исследовании, является невысокой. В среднем на одну вакансию претендуют три соискателя.

#пожарные #вакансии #соискатели
Французский истребитель упал около начальной школы в Лас-Вегасе
Французский истребитель упал около начальной школы в Лас-Вегасе
Самолет ВВС США потерпел крушение в штате Невада. По словам очевидцев, на месте происшествия виднелись клубы дыма.
Происшествия
09:12 | 25 мая
Рекрутеры зафиксировали рост вакансий для пожарных в 2021 году
Рекрутеры зафиксировали рост вакансий для пожарных в 2021 году
Число вакансий для пожарных увеличилось почти в два раза в первой половине нынешнего года по сравнению с тем же периодом 2020 года, выяснили рекрутеры.
Общество
08:38 | 25 мая
Российские бомбардировщики Ту-22м3 совершили посадку на сирийской авиабазе
Российские бомбардировщики Ту-22м3 совершили посадку на сирийской авиабазе
Бомбардировщики Ту-22м3 в количестве трех единиц успешно выполнили перелет и впервые приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Армия
08:12 | 25 мая