Российские бомбардировщики Ту-22м3 совершили посадку на сирийской авиабазе

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Бомбардировщики Ту-22м3 в количестве трех единиц успешно выполнили перелет и впервые приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве пояснили, что экипажи бомбардировщиков смогут приобрести практические навыки по решению задач в новых географических условиях, выполняя полеты над Средиземным морем. После этого они вернутся в места постоянной дислокации на территории Российской Федерации, подчеркнули в Минобороны.

На сегодняшний день на авиабазе Хмеймим завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы. Вместе с тем были существенно расширены возможности воздушной гавани, чтобы любые типы самолетов, в том числе бомбардировщики, могли на ней приземляться.