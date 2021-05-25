Август стал популярным месяцем для отпуска среди туристов из России

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева

Большинство российских граждан проведут свой отпуск на территории России. А популярным месяцем для путешествий оказался август, говорится в исследованиях "Работа.ру" и "СберАвто".

Аналитики провели опрос среди нескольких тысяч россиян. 54% респондентов не будут отдыхать текущим летом. 26% собираются оформить отпуск в июне, 35%, — в июле, а 39% — в августе, передает РИА Новости.

Подавляющее большинство граждан (86%) останется на время отпуска в России. Среди потенциальных мест отдыха они отметили Москву или Подмосковье, населенные пункты Крыма, Сочи, Санкт-Петербург, курорты Краснодарского края. 26% опрошенных поедут отдыхать на автомобиле, 25% — на самолете. 19% выбрали электричку или поезд, семь процентов указали автобус. 18% респондентов решили остаться дома.