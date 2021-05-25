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Власти Москвы анонсировали строительство новых мостов

Общество

Власти Москвы анонсировали строительство новых мостов
Агентство городских новостей Москва  / Киселев Сергей

Через Москву-реку возведут 12 мостов. Пять из них уже строят, сообщил заммэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В ближайшие три года запланирован ввод 270 километров дорог. На них появятся крупные пешеходные переходы и около 90 сооружений, среди которых путепроводы, эстакады, тоннели, передает "Вечерняя Москва".

"Построим и 12 мостов через Москву-реку. Сегодня пять из них уже возводятся, а семь находятся на стадии проектирования", — рассказал Бочкарев.

Власти планируют создать системы хордовых магистралей и рокады. Этим проектом занимаются уже десять лет. Бочкарев сообщил о строительстве развязок. МКАД – Алтуфьевское шоссе планируют ввести в 2023 году, а МКАД – Осташковское шоссе – осенью 2024 года.

#мост #москва-река #сооружение
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