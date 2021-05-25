Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Российские власти намерены продлить срок службы электроники

Общество

Российские власти намерены продлить срок службы электроники
pixabay.com  / 

Минэкономразвития России поручили проработать внедрение в стране европейских техрегламентов для производителей крупной и мелкой электроники.

Такое поручение поступило от вице-премьера Виктории Абрамченко. С предложением о внедрении в России европейских техрегламентов выступил глава Минприроды Александр Козлов, пишут "Известия".

Инициатива призвана продлить возможный срок использования электроники, включая смартфоны, до десяти лет. В настоящее время регламенты распространяются только на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, фенов, но в Европе уже идет обсуждение о принятии их для смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники. Как считает Козлов, такая мера позволит сократить количество "электронного мусора" в России.

#регламент #электроника #срок службы
Август стал популярным месяцем для отпуска среди туристов из России
Август стал популярным месяцем для отпуска среди туристов из России
Большинство российских граждан проведут свой отпуск на территории России. А популярным месяцем для путешествий оказался август, говорится в исследованиях "Работа.ру" и "СберАвто".
Общество
07:22 | 25 мая
Власти Москвы анонсировали строительство новых мостов
Власти Москвы анонсировали строительство новых мостов
Через Москву-реку возведут 12 мостов. Пять из них уже строят, сообщил заммэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Общество
06:49 | 25 мая
Российские власти намерены продлить срок службы электроники
Российские власти намерены продлить срок службы электроники
Минэкономразвития России поручили проработать внедрение в стране европейских техрегламентов для производителей крупной и мелкой электроники.
Общество
06:25 | 25 мая