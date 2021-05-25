Российские власти намерены продлить срок службы электроники

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Минэкономразвития России поручили проработать внедрение в стране европейских техрегламентов для производителей крупной и мелкой электроники.

Такое поручение поступило от вице-премьера Виктории Абрамченко. С предложением о внедрении в России европейских техрегламентов выступил глава Минприроды Александр Козлов, пишут "Известия".

Инициатива призвана продлить возможный срок использования электроники, включая смартфоны, до десяти лет. В настоящее время регламенты распространяются только на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, фенов, но в Европе уже идет обсуждение о принятии их для смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники. Как считает Козлов, такая мера позволит сократить количество "электронного мусора" в России.