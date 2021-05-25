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Компаниям Белоруссии решили запретить осуществлять полеты до аэропортов ЕС

Политика

Компаниям Белоруссии решили запретить осуществлять полеты до аэропортов ЕС
pixabay.com  / 

Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС. Об этом говорится в итоговом заявлении встречи.

Белорусским авиакомпаниям хотят запретить осуществлять рейсы до аэропортов ЕС, а европейским перевозчикам порекомендовали не летать в воздушном пространстве страны. Такое решение приняли в связи с инцидентом, связанным с незапланированной посадкой самолета Ryanair. Пока решение не согласовано и не утверждено.

На днях летевший из Афин в Вильнюс самолет ирландской компании Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту находился сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали, и против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям.

#евросоюз #саммит #авиакомпании
Компаниям Белоруссии решили запретить осуществлять полеты до аэропортов ЕС
Компаниям Белоруссии решили запретить осуществлять полеты до аэропортов ЕС
Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС. Об этом говорится в итоговом заявлении встречи.
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