Компаниям Белоруссии решили запретить осуществлять полеты до аэропортов ЕС

pixabay.com /

Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС. Об этом говорится в итоговом заявлении встречи.

Белорусским авиакомпаниям хотят запретить осуществлять рейсы до аэропортов ЕС, а европейским перевозчикам порекомендовали не летать в воздушном пространстве страны. Такое решение приняли в связи с инцидентом, связанным с незапланированной посадкой самолета Ryanair. Пока решение не согласовано и не утверждено.

На днях летевший из Афин в Вильнюс самолет ирландской компании Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту находился сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали, и против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям.