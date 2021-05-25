Минтруд РФ разъяснил порядок назначения новых выплат на детей

pixabay.com /

Пособия беременным женщинам и матерям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет будут назначать такие же, как и на ребенка от трех до семи лет.

Согласно новому проекту правительства, подготовленного Минтрудом, новым оператором по назначению и выплатам пособий станет Пенсионный фонд России, а не органы социальной защиты, пишет газета "Известия".

Как отмечено в тексте документа, пособия попадут под правило "нулевого" дохода и имущественный ценз. Претенденты на пособие могут иметь некоторые виды недвижимости. Для получения выплаты, необходимо иметь доход. Получить средства можно при условии, если женщина встала на учет по беременности до 12 недели.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал ряд новых выплат гражданам. Также Госдума обсуждала вопрос о ежемесячном пособии для беременных, и пособия на детей от восьми до 16 лет из неполных семей.