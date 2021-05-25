Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Минтруд РФ разъяснил порядок назначения новых выплат на детей

Общество

Минтруд РФ разъяснил порядок назначения новых выплат на детей
pixabay.com  / 

Пособия беременным женщинам и матерям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет будут назначать такие же, как и на ребенка от трех до семи лет.

Согласно новому проекту правительства, подготовленного Минтрудом, новым оператором по назначению и выплатам пособий станет Пенсионный фонд России, а не органы социальной защиты, пишет газета "Известия".

Как отмечено в тексте документа, пособия попадут под правило "нулевого" дохода и имущественный ценз. Претенденты на пособие могут иметь некоторые виды недвижимости. Для получения выплаты, необходимо иметь доход. Получить средства можно при условии, если женщина встала на учет по беременности до 12 недели.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал ряд новых выплат гражданам. Также Госдума обсуждала вопрос о ежемесячном пособии для беременных, и пособия на детей от восьми до 16 лет из неполных семей.

#россия #дети #выплаты #минтруд
Компаниям Белоруссии решили запретить осуществлять полеты до аэропортов ЕС
Компаниям Белоруссии решили запретить осуществлять полеты до аэропортов ЕС
Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС. Об этом говорится в итоговом заявлении встречи.
Политика
05:59 | 25 мая
Минтруд РФ разъяснил порядок назначения новых выплат на детей
Минтруд РФ разъяснил порядок назначения новых выплат на детей
Пособия беременным женщинам и матерям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет будут назначать такие же, как и на ребенка от трех до семи лет.
Общество
05:32 | 25 мая
Испытательный выход подлодки "Князь Олег" в море может состояться в июне
Испытательный выход подлодки "Князь Олег" в море может состояться в июне
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А впервые выйдет в море в рамках испытаний. Событие запланировано на начало июня.
Армия
05:11 | 25 мая