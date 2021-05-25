Испытательный выход подлодки «Князь Олег» в море может состояться в июне

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А впервые выйдет в море в рамках испытаний. Событие запланировано на начало июня.

Окончательное решение еще не принято, в связи с чем дата может потерпеть изменения. Соответствующую информацию сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Представители ПО "Севмаш", на территории которого проходит строительство этих лодок, отказались от комментариев по теме. Изначально первый серийный ракетоносец проекта 955А "Князь Олег" планировалось включить в ряды флота ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России, который пройдет 25 июля.