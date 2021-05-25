Украинский депутат Кузьмин назвал провальными годы президентства Зеленского

mon.gov.ua / Сайт министерства образования и науки Украины

Годы президентства Владимира Зеленского сопровождались сплошными провалами. Так считает депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.

Владимир Зеленский возглавил Украину два года назад. На днях президент провел пресс-конференцию по итогам своей работы на руководящей должности.

"Два года президента Зеленского... Сплошные провалы. Другой оценки быть не может. Пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку. Ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы", — написал Кузьмин в соцсети Facebook.

Выступление Зеленского не оправдало ожиданий украинцев. Граждане хотели услышать итоги проделанной работы и планы на будущее. Однако вместо этого глава государства взвалил всю ответственность за неудачи страны на кого угодно, но не на себя, заключил депутат.