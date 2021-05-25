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Украинский депутат Кузьмин назвал провальными годы президентства Зеленского

Политика

Украинский депутат Кузьмин назвал провальными годы президентства Зеленского
mon.gov.ua  / Сайт министерства образования и науки Украины

Годы президентства Владимира Зеленского сопровождались сплошными провалами. Так считает депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.

Владимир Зеленский возглавил Украину два года назад. На днях президент провел пресс-конференцию по итогам своей работы на руководящей должности.

"Два года президента Зеленского... Сплошные провалы. Другой оценки быть не может. Пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку. Ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы", — написал Кузьмин в соцсети Facebook.

Выступление Зеленского не оправдало ожиданий украинцев. Граждане хотели услышать итоги проделанной работы и планы на будущее. Однако вместо этого глава государства взвалил всю ответственность за неудачи страны на кого угодно, но не на себя, заключил депутат.

#верховная рада #кузьмин #зеленский
Украинский депутат Кузьмин назвал провальными годы президентства Зеленского
Украинский депутат Кузьмин назвал провальными годы президентства Зеленского
Годы президентства Владимира Зеленского сопровождались сплошными провалами. Так считает депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.
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