Более 1 млн человек поучаствовали в праймериз «Единой России»

Невские Новости / Александр Гришин

Больше 1 млн россиян приняли участие в первый день праймериз "Единой России". Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Предпринятые DDoS-атаки не отразились на работе партийного ресурса. Председатель федерального организационного комитета праймериз Александр Карелин подчеркнул повышенную активность среди жителей Свердловской, Московской, Новосибирской, Рязанской областей, Кузбасса и Кубани.

Голосование проходит по смешанной системе, где избирателю предоставлено право голосовать в электронном виде на сайте, а также на открывшихся участках. Избирательные пункты будут открыты 30 мая в 42 регионах России.