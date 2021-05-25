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Более 1 млн человек поучаствовали в праймериз "Единой России"

Политика
  /   Обновлено: 25 мая 2021 04:23

Более 1 млн человек поучаствовали в праймериз «Единой России»
Невские Новости  / Александр Гришин

Больше 1 млн россиян приняли участие в первый день праймериз "Единой России". Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Предпринятые DDoS-атаки не отразились на работе партийного ресурса. Председатель федерального организационного комитета праймериз Александр Карелин подчеркнул повышенную активность среди жителей Свердловской, Московской, Новосибирской, Рязанской областей, Кузбасса и Кубани.

Голосование проходит по смешанной системе, где избирателю предоставлено право голосовать в электронном виде на сайте, а также на открывшихся участках. Избирательные пункты будут открыты 30 мая в 42 регионах России.

#голосование #праймериз #единая россия
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