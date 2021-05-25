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ПФР напомнил некоторым россиянам о возможности досрочно выйти на пенсию

Общество

ПФР напомнил некоторым россиянам о возможности досрочно выйти на пенсию
Федеральное агентство новостей  / 

Предпенсионеры, которые лишились постоянной работы, могут претендовать на досрочный выход на пенсию. Об этом сообщили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарской Республике.

Отмечалось, что подобное правило действует при потере работы и невозможности дальнейшего трудоустройства. В таких ситуациях пенсионные выплаты начинаются на два года раньше установленного срока.

Таким правом могут воспользоваться предпенсионеры, которые лишились работы по причине увольнения по сокращению штата, либо ликвидации компании. При этом страховой стаж безработного должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Кроме того, такой ряд россиян должен располагать минимальным числом пенсионных коэффициентов. В нынешнем году показатель равен 21-й единице.

#пенсия #пенсионный фонд #пфр
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