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Председатель Счетной палаты Кудрин перечислил способы выхода из бедности

Общество

Председатель Счетной палаты Кудрин перечислил способы выхода из бедности
politexpert.net  / Аврора Зорина

Российские власти планируют снизить уровень бедности в стране не раньше, чем к 2030 году. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что такого результата можно добиться раньше.

Он привел аргументы в пользу материальной поддержки малообеспеченных граждан, которая поможет россиянам выйти из кризиса примерно за три-четыре года. Власти РФ с этого года назначают такие пособия малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Такой же подход будет применяться для родителей детей от восьми до 17 лет.

"Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты", — сообщил Кудрин

Новые правила предусматривают большой объем собственности для семей, которые могут владеть жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой.

#кудрин #пособие #минтруд
Председатель Счетной палаты Кудрин перечислил способы выхода из бедности
Председатель Счетной палаты Кудрин перечислил способы выхода из бедности
Российские власти планируют снизить уровень бедности в стране не раньше, чем к 2030 году. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что такого результата можно добиться раньше.
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