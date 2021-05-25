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Корвет "Ретивый" пополнит ряды Черноморского флота до конца 2021 года

Армия

Корвет «Ретивый» пополнит ряды Черноморского флота до конца 2021 года
ПолитЭксперт  / Евгений Зайцев

Корвет новейшей разработки "Ретивый" в 2021 году должен завершить испытания и пополнить ряды Черноморского флота. Об этом рассказал источник в Минобороны РФ.

Военное судно оборудовано новыми радиолокаторами и модернизированным вооружением. По словам экспертов, такой корабль существенно повысит боевой потенциал ВМФ России не только в Черном море, но и во всем средиземноморье, передают "Известия".

Экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что в последнее время в Черном море значительно возросло присутствие военного контингента НАТО. Это не может не вызывать опасений, поэтому обороноспособность России должна быть на высоком уровне как на море, так и на земле, подчеркнул он.

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