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США выделили на борьбу с ураганами 1 млрд долларов

Общество

США выделили на борьбу с ураганами 1 млрд долларов
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Президент США Джо Байден распорядился о выделении 1 млрд долларов из федерального бюджета страны на подготовку к сезону ураганов. Об этом сообщила администрация Белого дома.

По предварительным данным, эта сумма будет увеличена из-за печального опыта прошлых лет. Например, в прошлом году в США было зарегистрировано 22 масштабных стихийных бедствия с ущербом в 1 млрд долларов и более. Общая сумма, выделенная властями Соединенных Штатов на ликвидацию последствий природных катастроф в прошлом году, составила 100 млрд долларов.

Большая часть расходов ушла на восстановление после ураганов на океанских побережьях США. В 2020 году ученые зафиксировали 30 подобных случаев.

#сша #последствия #стихия #ураганы
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