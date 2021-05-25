Главы Евросоюза поручили Боррелю подготовить доклад об отношениях ЕС и РФ

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Главы 27 держав — участниц Евросоюза распорядились, чтобы еврокомиссар по дипломатии ЕС Жозеп Боррель подготовил материал для доклада об отношениях России и Европейского союза.

Документ будет разработан к плановой конференции стран Евросоюза в июне 2021 года. Об этом сказано в заявлении проходящего в Брюсселе двухдневного саммита ЕС.

В распространенном сообщении европейский совет подтвердил свою приверженность пяти принципам, на которых основана политика ЕС. Опираясь на эти факторы, Боррель должен составить также план выстраивания внешнеполитической деятельности.