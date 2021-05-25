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Сербский певец Марко Долаш выступит в Музее Победы с военными песнями

Общество

Сербский певец Марко Долаш выступит в Музее Победы с военными песнями
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Песенный концерт под названием "Музыка военного братства" в московском Музее Победы проведет сербский телеведущий, актер, а также певец Марко Долаш.

Мероприятие будет проведено в рамках программы "Балканский путник". Знаменитость представит репертуар из русских и сербских военных песен.

"Заключительным аккордом программы станет сольный концерт Марко Долаша "Музыка военного братства" в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе", — сообщили в пресс-службе.

Программа "Балканский путник" будет длиться на протяжении десяти дней, начиная с 29 мая. На мероприятии также пройдет презентация трилогии российских писателей Елены Зелинской и Татьяны Рыбаковой.

#маркодолаш #музейпобеды #военныепесни
Сербский певец Марко Долаш выступит в Музее Победы с военными песнями
Сербский певец Марко Долаш выступит в Музее Победы с военными песнями
Песенный концерт под названием "Музыка военного братства" в московском Музее Победы проведет сербский телеведущий, актер, а также певец Марко Долаш.
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