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Жириновский предложил владельцам собак проходить обследование у психиатра

Общество

Жириновский предложил владельцам собак проходить обследование у психиатра
duma.gov.ru  / Государственная Дума РФ

Владельцам собак опасных пород следует проходить обследование у психиатра. Такое предложение высказал лидер ЛДПР и депутат Владимир Жириновский.

По мнению парламентария, многие люди бывают обеспокоены внешним видом собак опасных пород. Он потребовал проводить особый контроль хозяев опасных питомцев для безопасности жителей страны.

"Это бойцовые породы. Здесь должна быть справка о психическом здоровье и состоянии будущего владельца", — объяснил Жириновский, выступая в эфире "ЛДПР-ТВ".

При этом в России начинается разработка закона о ведении учета домашних животных. Президент страны Владимир Путин поручил кабмину подготовить проект до 1 декабря 2021 года.

#жириновский #собаки #психиатр
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