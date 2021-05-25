Москвич пытался утихомирить шумную компанию с помощью газового пистолета

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Стрельба произошла на Шоссейной улице в Москве. Местный житель открыл огонь по компании молодых людей.

Компания сидела на лавочке во дворе жилого дома. Молодые люди вели себя шумно, что не понравилось одному из жильцов. Недовольный мужчина решил разобраться с нарушителями общественного порядка с помощью газового пистолета, передает телеканал РЕН ТВ.

В результате конфликта пострадал 18-летний мужчина, которому вызвали карету скорой помощи. На месте происшествия работали сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.