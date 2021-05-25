Малышева поделилась способами приготовить шашлык без канцерогенов

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Традиционный способ приготовления шашлыка на мангале чреват образованием канцерогенов. Как сделать блюдо максимально безвредным, рассказала телеведущая Елена Малышева.

Канцерогены, выделяющиеся при жарке мяса на мангале, повышают риск возникновения онкологических заболеваний. Чтобы снизить их количество, следует, по словам Малышевой, нарезать мясо на маленькие кусочки. С маринадом тоже нужно "поколдовать".

"Ученые сравнили два вида маринада. Один на основе вина, а второй на основе пива. Если мариновать мясо несколько часов, уменьшает концентрацию на 40%, а в пиве на 80%. Но мариновать надо шесть часов минимум", — подчеркнула телеведущая в программе "Жить здорово".

Перед жаркой Малышева рекомендует "пропарить" мясо в микроволновке, чтобы избавить его от лишней жидкости. Пары минут хватит.