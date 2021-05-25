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Military Watch: Российские ПВО готовы ответить на секретные разработки Пентагона

Армия

Military Watch: Российские ПВО готовы ответить на секретные разработки Пентагона
Фото пресс-службы ЗВО  / 

Авторы американского издания Military Watch подготовили материал о новых беспилотных космических ВКС США кораблях Boeing X-37.

Модель описывается как уникальный проект Пентагона. Однако первой подобной разработкой занимались еще конструкторы в СССР, но программа была приостановлена в 80-х годах из-за политического давления, пишет "ПолитРоссия".

"Этот самолет представляет собой уникальный актив для американских военных и в настоящее время выполняет свой шестой космический полет", — сообщают СМИ.

По данным Military Watch, новые самолеты ВКС США могли бы дать американской стороне серьезное преимущество в потенциальных военных действиях. Но российские истребители-перехватчики МиГ-31 после модернизации смогут дать отпор новейшей разработке Пентагона.

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