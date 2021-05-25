Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Экономист Емельянов рассказал о курсе доллара и евро летом 2021 года

Экономика

Экономист Емельянов рассказал о курсе доллара и евро летом 2021 года
pixabay.com  / PD

Летом текущего года курс евро и доллара может не выйти из диапазона пяти-семи процентов к текущим показателям. Об этом сообщил экономист Антон Емельянов.

Курс доллара может оказаться в диапазоне 68-78 рублей, а евро — 85-96 рублей. Прогноз строится на основании цен на нефть. И чем они выше, тем велика вероятность падения валютных курсов, передают "Известия".

"Динамика цен на нефть положительная, и рассчитывать на их снижение вряд ли стоит из-за подготовки к сельхозсезону", — заявил экономист.

Вторая причина может крыться в западных санкциях. Снижение западной агрессивной политики положительно повлияет на укрепление рубля. А власти РФ в преддверии выборов в Госдуму не будут рисковать с повышением курса отечественной валюты этим летом, дополнил Емельянов.

#евро #доллар #прогноз
Экономист Емельянов рассказал о курсе доллара и евро летом 2021 года
Экономист Емельянов рассказал о курсе доллара и евро летом 2021 года
Летом текущего года курс евро и доллара может не выйти из диапазона пяти-семи процентов к текущим показателям. Об этом сообщил экономист Антон Емельянов.
Экономика
00:02 | 25 мая
Социальная транспортная карта для пенсионеров появится в Кургане с 1 июля
Социальная транспортная карта для пенсионеров появится в Кургане с 1 июля
Пенсионеры Кургана смогут меньше платить за проезд на 4 рубля. Такая возможность появится благодаря льготным транспортным картам.
Общество
23:42 | 24 мая
Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Подмосковье
Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Подмосковье
Автомобиль Peugeot столкнулся с автобусом Neoplan в Подмосковье. Водитель иномарки скончался, передает пресс-служба областного ГУ МВД.
Происшествия
23:22 | 24 мая