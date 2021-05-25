Экономист Емельянов рассказал о курсе доллара и евро летом 2021 года

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Летом текущего года курс евро и доллара может не выйти из диапазона пяти-семи процентов к текущим показателям. Об этом сообщил экономист Антон Емельянов.

Курс доллара может оказаться в диапазоне 68-78 рублей, а евро — 85-96 рублей. Прогноз строится на основании цен на нефть. И чем они выше, тем велика вероятность падения валютных курсов, передают "Известия".

"Динамика цен на нефть положительная, и рассчитывать на их снижение вряд ли стоит из-за подготовки к сельхозсезону", — заявил экономист.

Вторая причина может крыться в западных санкциях. Снижение западной агрессивной политики положительно повлияет на укрепление рубля. А власти РФ в преддверии выборов в Госдуму не будут рисковать с повышением курса отечественной валюты этим летом, дополнил Емельянов.