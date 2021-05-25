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Пушков: Google допускает ошибку, политизируя отношения с Роскомнадзором

Россия

Пушков: Google допускает ошибку, политизируя отношения с Роскомнадзором
pxhere.com  / 

Компания Google пошла на сознательную политизацию отношений с Роскомнадзором незадолго до российских выборов в Государственную думу, которые пройдут в сентябре 2021 года.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о том, что Google подал на Роскомнадзор в суд из-за требования российского регулятора удалить с видеохостинга YouTube 12 ссылок с информацией о митингах.

Подобным шагом компания Google, по словам члена Совета Федерации, демонстрирует готовность использовать все имеющиеся у нее возможности, в том числе и YouTube, чтобы размещать в интернете материалы, которые могут содержать призывы к несанкционированным акциям.

«Подавая иск, Google, который, как и другие интернет-гиганты, играл активную роль в ходе выборов в США, демонстрирует, что и в российских выборах он тоже намерен играть политическую роль», — подчеркивает Пушков.

По его мнению, эту часть своей деятельности Google будет преподносить так, будто компания защищает свободу слова, но о свободе слова в данном случае речи не идет, так как будет иметь место использование IT-платформы для того, чтобы оказывать влияние на проходящие в России политические процессы.

«Google сделал серьезную ошибку, обратившись в суд: он проиграет в столкновении с российскими законами, в частности, с Федеральным законом 530 от 30 декабря 2020 года», — уверен сенатор.

Пушков: Google допускает ошибку, политизируя отношения с Роскомнадзором
council.gov.ru  / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Кроме того, Пушков отмечает, что иск американского интернет-гиганта к российскому регулятору подан также из-за намерения Роскомнадзора оштрафовать Google за призывы к участию в несанкционированных акциях, адресованные молодежи.

«Этим иском, как и регулярной блокировкой российских информационных ресурсов, подтверждает, что является политической интернет-платформой и намерен продолжать заниматься политической деятельностью», — заключает сенатор.

Напомним, Федеральный закон 530 предписывает владельцам социальных сетей, начиная с 1 февраля 2021 года, самостоятельно мониторить контент на своих площадка, с целью выявления и блокировки размещенного на них противоправного контента.

#пушков #google #роскомнадзор #иск #youtube
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