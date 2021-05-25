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Политолог объяснил, как Киев сам отталкивает от себя регионы

Ближнее зарубежье

Политолог объяснил, как Киев сам отталкивает от себя регионы
Агентство Новостей Харькова  / Степан Коцаба

Украине грозит усиление региональной феодализации, когда областные советы будут проводить политику все более независимую от Киева, стремясь обособиться от столицы с ее регулярными госпереворотами, революциями и нестабильностью.

С таким прогнозом в эфире YouTube-канала Politeka выступил украинский политолог Андрей Ермолаев. По словам эксперта, Киев сходит с ума каждые пять лет, поэтому в регионах будут стремиться к автономии, объясняя это тем, что «нам тут жить».

И значит на местах будет постоянно расти значение местной власти и роль, которую она играет, будет все более важной.

«Что такое децентрализация в практической жизни? Это не просто изменившиеся возможности местных и центральных бюджетов – это новые полномочия, новый престиж местной власти, новые ее возможности, новый уровень ответственности, компетенции, новая привлекательность на местах для местных элит, которые перестали делегировать своих парашютистов в Киев, чтобы там бегал по Кабмину, а попытка организовать монопольку на местах», — объяснил Ермолаев.

Процесс децентрализации дает новые возможности для того, чтобы развернуть деятельность внутри страны между регионами, но не спрашивая разрешения у Киева. А также это возможности привлечения новых инвесторов на места, опять же без участия столичных властей.

Политолог объяснил, как Киев сам отталкивает от себя регионы
minregion.gov.ua  / Официальный сайт Минрегион Украины

Уже неоднократно областные советы выступали с заявками о том, что им бы хотелось больше привилегий и полномочий, чтобы в случае прихода инвестора не быть связанными общими правилами, напомнил политолог.

А раз есть такие запросы, значит будут и запросы на проведение внутренней, локальной, самостоятельной политики в культурной, информационной, идеологической областях.

«Вот так стихийно происходит у нас негласная, вместо децентрализации, региональная феодализация», — заключил Ермолаев.

Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, заявил, что представленный украинским президентом Владимиром Зеленский на рассмотрение парламента новый законопроект о коренных народах может повлечь за собой распад Украины.

#украина #киев #революция #регионы #децентрализация #местные власти
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