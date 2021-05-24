Социальная транспортная карта для пенсионеров появится в Кургане с 1 июля

Невские Новости / Никита Нестеров

Пенсионеры Кургана смогут меньше платить за проезд на 4 рубля. Такая возможность появится благодаря льготным транспортным картам.

Социальные карты смогут получить граждане с постоянной регистрацией в Кургане, достигшие возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины. Карта рассчитана на 60 льготных поездок на одно полугодие, отметил директор МКУ "Транспортное управление" Алексей Теребенин.

"Можно получить социальную транспортную карту, а можно назначить эти льготные поездки на карту платежной системы "МИР", при одном условии – карта "МИР" должна быть бесконтактной", — рассказал Теребенин.

Для получения карты пенсионер должен взять паспорт, СНИЛС и подойти в любое курганское отделение МФЦ. Заявления начнут принимать с 31 мая 2021 года. В первый раз льготный проездной будут выдавать бесплатно.