Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Подмосковье

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Автомобиль Peugeot столкнулся с автобусом Neoplan в Подмосковье. Водитель иномарки скончался, передает пресс-служба областного ГУ МВД.

Инцидент произошел около 15-го километра дороги А-107. Водитель Peugeot выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом. Последний вылетел в кювет на Московском малом кольце.

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. В автобусе на момент столкновения ехали 30 рабочих, один из них пострадал. На месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются причины произошедшего, передает ТАСС.