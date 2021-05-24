Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Подмосковье

Происшествия

Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Подмосковье
pixabay.com/PD  / 

Автомобиль Peugeot столкнулся с автобусом Neoplan в Подмосковье. Водитель иномарки скончался, передает пресс-служба областного ГУ МВД.

Инцидент произошел около 15-го километра дороги А-107. Водитель Peugeot выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом. Последний вылетел в кювет на Московском малом кольце.

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. В автобусе на момент столкновения ехали 30 рабочих, один из них пострадал. На месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются причины произошедшего, передает ТАСС.

#авария #автобус #смерть #подмосковье
Экономист Емельянов рассказал о курсе доллара и евро летом 2021 года
Экономист Емельянов рассказал о курсе доллара и евро летом 2021 года
Летом текущего года курс евро и доллара может не выйти из диапазона пяти-семи процентов к текущим показателям. Об этом сообщил экономист Антон Емельянов.
Экономика
00:02 | 25 мая
Социальная транспортная карта для пенсионеров появится в Кургане с 1 июля
Социальная транспортная карта для пенсионеров появится в Кургане с 1 июля
Пенсионеры Кургана смогут меньше платить за проезд на 4 рубля. Такая возможность появится благодаря льготным транспортным картам.
Общество
23:42 | 24 мая
Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Подмосковье
Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Подмосковье
Автомобиль Peugeot столкнулся с автобусом Neoplan в Подмосковье. Водитель иномарки скончался, передает пресс-служба областного ГУ МВД.
Происшествия
23:22 | 24 мая