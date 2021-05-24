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Видео с допроса Протасевича в Минске опубликовали в Сети

Общество

Видео с допроса Протасевича в Минске опубликовали в Сети
 / Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Опубликовано видео с белорусским журналистом Романом Протасевичем, который помещен под стражу в СИЗО-1 в Минске по делу об экстремизме.

Основатель Nexta Роман Протасевич рассказал, что находится в СИЗО-1 в Минске и что никаких проблем со здоровьем после задержания в аэропорту у него нет.

"Продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания", — сказал Протасевич.

В ноябре прошлого года СК Белоруссии завел уголовное дело на Протасевича и объявил его в розыск. Созданный журналистом Telegram-канал Nexta в 2020 году был признан экстремистским. Вчера журналиста задержали после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

#минск #белоруссия #Протасевич
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