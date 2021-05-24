Российские вузы приступили к подготовке приема абитуриентов в формате онлайн

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Высшие учебные заведения России в 2021 году будут проводить вступительные испытания в онлайн и офлайн форматах. При этом многие планируют принимать абитуриентов дистанционно.

Проведение очных экзаменов находится в силе, однако традиционный формат проверки будет возможен только при стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Прежде всего экзамены в онлайн формате будут организованы для иностранных абитуриентов и жителей отдаленных территорий, предают "Известия".

При этом в некоторых вузах будет использована система видеозвонков ZOOM, а также контроль за экзаменуемыми с помощью видеокамер. Подача документов будет осуществляться различным путем, в зависимости от вуза. Материалы могут быть переданы лично в приемную комиссию, дистанционно или почтой.