Панайотова назвали возможным участником Евровидения-2022 в Италии от РФ

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Блогер Вадим Манукян оценил события на ежегодном музыкальном конкурсе Евровидение. Он также поделился своим прогнозом о том, кто будет представлять Россию в 2022 году.

Ставки на Евровидение в последний месяц весны могут посоревноваться по популярности даже с самыми востребованными видами спорта, такими как хоккей, футбол или теннис. Практически в каждой букмекерской конторе можно найти достаточно широкие линии ставок на этот любимый многими песенный конкурс.

Давние поклонники конкурса песни "Евровидение" уже могут стопроцентно угадать победителя. В этом году букмекеры смогли определить только первую тройку. Однако на этом все. Например, российскую певицу Манижу сразу отправили далеко за пределы первой десятки. Хотя исполнительница получила признание в Европе и достойное количество голосов жюри, зрителей. Ей присудили девятое место.

Известный блогер Вадим Манукян проанализировал события на ежегодном европейском музыкальном конкурсе и тоже решил сделать ставки. Однако они касаются возможного участника от России в 2022 году. Блогер предположил, что от РФ в Италию поедет Александр Панайотов под продюсерством Филиппа Киркорова, который только что закончил сотрудничество с молдавской певицей Натальей Гордиенко. Еще до пандемии российский поп-король переписывался с Панайотовым. Музыканты условились вместе поработать на Евровидении, передает Федеральное агентство новостей.

"Таким образом, лично мне очевидно, что в 2022 году в Италии Киркоров с Панайотовым будут представлять Россию", — уверен Манукян.

Панайотову, по словам блогера, могут написать "классную песню". Он сравнил исполнителя с певцом Сергеем Лазаревым, который дважды выступил на Евровидении с блестящими номерами.