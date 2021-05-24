США преподнесли Украине «суровый урок» по «СП-2»

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Не так давно американское издание Axios сообщило о том, что администрация американского президента Джозефа Байдена более не будет препятствовать строительству российского газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Информационное агентство «Униан» сообщает, что для Украины такой ход со стороны США послужил уроком.

«"Северный поток — 2" опасен для Украины по многим соображениям. А вот Германии он выгоден, поскольку она добивается снижения цен на газ для себя, то есть объективно защищает свои национальные интересы. Украина же после всего должна понять, что нужно меньше слушать лабуду, которую несет Запад, и следовать собственным национальным интересам», — пишут авторы.

Украину ждет серьезные потери, которые, впрочем, произойдут не в самое ближайшее время. Ведь даже достроенный газопровод еще нужно сертифицировать, проверить и запустить. Общая цена запуска «СП-2» для Украины – около 20 миллиардов долларов в год.

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

В заключение эксперты пишут, что на немецких «Зеленых» Киеву надеяться не стоит. Экологическую партию Германии попросту купят: бизнесмены не захотят терять выгоду и оставаться «в дураках» из-за политических амбиций чиновников.

Справка ПС

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что «СП-2» заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.