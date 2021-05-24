Депутат Госдумы Журавлев вместе с Шугалеем встретились с жителями Сыктывкара

Федеральное агентство новостей /

Депутат Госдумы России Алексей Журавлев приехал в Республику Коми с рабочим визитом. В частности, он встретился с волонтерами движения "Сытый гражданин".

Парламентарий передвигался по региону вместе с президентом Фонда защиты национальных ценностей, а также ученым-социологом Максимом Шугалеем. Вместе они прибыли в офис волонтерского движения "Сытый гражданин", активисты которого оказывают помощь людям со сложной жизненной ситуацией, передает Федеральное агентство новостей.

"Если нужна помощь на федеральном уровне, я также всегда готов помочь вам", — отметил Алексей Журавлев.

Еще одна встреча прошла в общественной приемной депутата госсовета республики от партии "Родина" Елены Ивановой и Максима Шугалея с организацией по сопровождению семей с детьми-инвалидами. Создатель и вдохновитель организации Ольга Смирнова сообщила, что фонд существует благодаря грантам. Журавлев отметил, что подобная общественная деятельность является нелегким, но важным трудом. Он высказал свое восхищение и благодарность участникам фонда.

В Сыктывкаре парламентарий прошелся по улицам города и пообщался с местными жителями. Они делились с Журавлевым своими проблемами, рассказали об отсутствии государственной поддержи малого бизнеса, который занимается лесозаготовкой. Этот вопрос взяла под свой контроль Елена Иванова.