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Премьер-министры РФ и Белоруссии провели телефонные переговоры

Политика

Премьер-министры РФ и Белоруссии провели телефонные переговоры
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили сотрудничество двух стран.

На повестке телефонных переговоров премьер-министров двух стран стоял вопрос российско-белорусского сотрудничества. Речь шла об интеграции в Союзном государстве.

Как уточнили в пресс-службе российского правительства, Мишустин и Головченко условились провести переговоры на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Минске. Встреча состоится 27-28 мая.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 25 мая даст официальный комментарий по поводу ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair.

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