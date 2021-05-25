Рар: Лукашенко, посадив самолет Ryanair в Минске, не придумал ничего нового

Pr Scr youtube.com / Россия 24

Возмущение Запада действиями белорусских властей, которые, преследуя инакомыслящего журналиста, якобы нарушают правила, может вызвать еще больший конфликт.

Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, рассуждая о том, какие последствия могут грозить Минску со стороны Евросоюза после того, как в воскресенье, 23 мая там был посажен следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair, на борту которого был задержан главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

На следующий день этот инцидент уже обсуждался в Европарламенте, где его назвали актом «государственного терроризма».

«Запад возмущен, так как считает, что на его стороне правильные либеральные ценности, а Белоруссия нагло нарушает правила, преследуя инакомыслящего журналиста. Возмущение может перейти в еще больший конфликт», — заявил по этому поводу Александр Рар.

При этом эксперт из Германии напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, пойдя на этот шаг, не выдумал ничего нового.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Но когда Германия и Франция в 2013 году закрыли свое воздушное пространство для самолета боливийского президента Эво Моралеса, на борту которого, как подозревали США, мог находится Эдвард Сноуден, никто на Западе их не осудил. Ведь американцы назвали Сноудена предателем, за то, что она раскрыл секреты их спецслужб, а США являются союзником Европы, напомнил Рар.

«Сейчас Запад видит себя более сильным, чем Белоруссия, и он будет ее наказывать. Но вопрос в том, как можно наказать Минск? – рассуждает политолог. — Если Запад закроет воздушное пространство для своих самолетов через территорию Белоруссии, то это будет сильнейший удар по России и по своим же авиалиниям, а не по Белоруссии. Поэтому этого никто не делать не будет».

Но западные страны не станут молчать, добавил Рар. Европейцы будут стучать по столу, называть действия Минска безобразием и в конце концов введут санкции против ряда белорусских чиновников. Уже сейчас дипломатические отношения Белоруссии с западными странами находятся на грани срыва, но они могут ухудшится еще сильнее.

pixabay.com /

Но вот с санкциями против Белоруссии Западу придется сложно, добавил эксперт.

«Она (Белоруссия) не зависит от Запада, она зависит от России. Чем больше Запад будет давить на Минск и зажимать Лукашенко, тем быстрее он будет двигаться в сторону Союзного государства с Россией. Этого запад тоже не хочет», — объяснил Рар.

Таким образом возможности Запада надавить на Белоруссию ограничены, и из-за этого в ближайшее время будет много шума. К тому же Евросоюз может попытаться надавить на Россию, чтобы та тоже осудила действия белорусского лидера, заключил Александр Рар.