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Опрос "Левада-центра"* продемонстрировал отсутствие доверия у москвичей к Соболь

Политика

Опрос «Левада-центра»* продемонстрировал отсутствие доверия у москвичей к Соболь
instagram.com  / @sobollubov

Социологическое исследование продемонстрировало низкий рейтинг одобрения деятельности сторонницы осужденного блогера Алексея Навального Любови Соболь.

Сама Соболь объявила о ведении депутатской кампании в Москве. Сторонница Навального сослалась на социологический опрос "Левада-центра" (НКО, внесенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), который якобы показал ее "популярность". Однако реальные цифры исследовательской организации говорят об обратном.

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В опросе "Левада-центра" показано, что только 17% опрошенных москвичей одобряют действия Соболь, 25% высказались против активности сторонницы Навального. Более того, 52% респондентов вообще не знают о существовании Любови Соболь, передает "ПолитЭксперт".

#москва #опрос #соболь
Опрос "Левада-центра"* продемонстрировал отсутствие доверия у москвичей к Соболь
Опрос "Левада-центра"* продемонстрировал отсутствие доверия у москвичей к Соболь
Социологическое исследование продемонстрировало низкий рейтинг одобрения деятельности сторонницы осужденного блогера Алексея Навального Любови Соболь.
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