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В ОП РФ отметили отсутствие агрессии в действиях полиции при разгоне "Земского съезда"

Общество

В ОП РФ отметили отсутствие агрессии в действиях полиции при разгоне «Земского съезда»
Невские Новости  / 

"Земский съезд" в Великом Новгороде не состоялся. Проведение мероприятия на законных основаниях пресекли сотрудники полиции.

Стражи порядка подчеркивали, что собрание участников съезда нарушало административное законодательство в условиях введения коронавирусных ограничений. Так называемым делегатам было позволено собраться в количестве 30 человек, в реальности их было значительно больше, что и установили правоохранители. Организатором являлась бывший муниципальный депутат Москвы Юлия Галямина. Она была задержана и доставлена в отделение полиции, сообщал ФАН.

Сотрудники Роспотребнадзора также выявили нарушение санитарных норм, они намерены возбудить административное производство.

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев не видит в действиях стражей порядка ничего экстраординарного. Тем более, что силовики проявляли максимальную корректность и сдержанность по отношению к участникам собрания. В Общественной палате расценивают действия правоохранителей как предупредительную меру.

Григорьев напомнил, что коронавирусные ограничения действуют и в ряде европейских государств. Некоторым гражданам это не нравится, но полиция не реагирует на недовольства и обеспечивает выполнение законов. Публичные мероприятия строго пресекались силовиками в Европе. Общественник добавил, что сообщения в СМИ позволяют сделать вывод, что российские силовики действуют куда вежливее своих французские коллег.

#съезд #депутаты #галямина
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