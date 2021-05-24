Экс-победительница Евровидения от Великобритании высказалась о нулевых баллах Ньюмана

Global Look Press / Michael Kremer

Победительница Евровидения-1997 британка Катрина Лесканич прокомментировала нулевой результат своего соотечественника Джеймса Ньюмана на песенном конкурсе в этом году.

Представитель Британии на Евровидении-2021, которое проходило в Роттердаме, получил ноль баллов от профессионального жюри и ноль баллов от зрителей. Ньюман принял свой провал достойно и с улыбкой.

Жители Великобритании подозревают, что последнее место в конкурсе страна получила из-за политики, но Лесканич так не считает. Певица утверждает, что не могут все зрители быть настроены против страны, в которой так много гениальных исполнителей, которых любят во всем мире. Причина низких результатов в неопытности представителей Британии.

"За эти годы мы представили довольно много неопытных артистов, которые просто не могли создать волшебство. И большинство песен были посредственными", — заявила Катрина Лесканич в интервью изданию The Sun.

Global Look Press / Soeren Stache/dpa

Артистка считает, что на европейский конкурс нужно отправлять исполнителей с опытом, которые уже умеют владеть сценой и оказывать влияние на зрителей. Лесканич подчеркивает наличие у представителей приятной внешности и вокальных данных.