Михеев оценил перспективы посадки Ryanair в Минске

Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Белорусский президент Александр Лукашенко, посадив накануне в минском аэропорту самолет Ryanair, на борту которого находился подозреваемый в организации массовых беспорядков в стране Роман Протасевич, показал России мастер-класс.

Об этом в комментарии телеканалу СТВ заявил российский политолог Сергей Михеев, комментируя воскресный инцидент.

Напомним, накануне в Минске был посажен самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс. Причиной незапланированной посадки лайнера на территории Белоруссии стало, как сообщалось, сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве.

Позже, в ходе проверки, информация об угрозе взрыва на борту самолета не подтвердилась и Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.

При этом сотрудники безопасности задержали, летевшего этим рейсом Романа Протасевича – один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Ряд западных стран, комментируя произошедшее, выступили с откровенно воинственными заявлениями в адрес белорусских властей. Однако, как подчеркнули в МИД Белоруссии, действия экипажа самолета, посадившего самолет в Минске, после сообщения об угрозе взрыва, были полностью оправданными, так как правила авиационной безопасности являются для всех абсолютным приоритетом.

Global Look Press / Darius Mataitis via www.imago-im

При этом Сергей Михеев считает, что Россия не должна исключать возможности применить при необходимости подобный алгоритм действий.

«По поводу (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, раз уж такая новость пришла, я считаю, что это крайне важно. Во-первых, речь идет не только о том, что он показал мастер-класс. Тут в зависимости от ситуации инструменты могут быть разные, в данном случае он решил, что инструмент такой, и я в принципе считаю, что он прав», — заявил политолог.

При этом эксперт отметил, что данный инцидент стал прецедентным, Белоруссия показала пример и расширила для России поле маневра. И этом, по мнению Сергея Михеева, очень важно в работе с людьми, откровенно перешедшими на сторону противника, и которые, в случае, если бы им для достижения своих целей понадобилось бы убить «достаточное количество людей», сделали бы это, не задумываясь.

«Надо действовать на войне как на войне. В противном случае они чувствуют себя слишком вольготно. Это происходит в том числе и в нашей стране, и не только», — напомнил политолог.

Действия Александра Лукашенко возможно и были достаточно жесткими, но для России они могут в крайнем случае послужить примером, заключил Михеев.