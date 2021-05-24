Михеев оценил перспективы посадки Ryanair в Минске

Белорусский президент Александр Лукашенко, посадив накануне в минском аэропорту самолет Ryanair, на борту которого находился подозреваемый в организации массовых беспорядков в стране Роман Протасевич, показал России мастер-класс.
Об этом в комментарии телеканалу СТВ заявил российский политолог Сергей Михеев, комментируя воскресный инцидент.
Напомним, накануне в Минске был посажен самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс. Причиной незапланированной посадки лайнера на территории Белоруссии стало, как сообщалось, сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве.
Позже, в ходе проверки, информация об угрозе взрыва на борту самолета не подтвердилась и Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.
При этом сотрудники безопасности задержали, летевшего этим рейсом Романа Протасевича – один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.
Ряд западных стран, комментируя произошедшее, выступили с откровенно воинственными заявлениями в адрес белорусских властей. Однако, как подчеркнули в МИД Белоруссии, действия экипажа самолета, посадившего самолет в Минске, после сообщения об угрозе взрыва, были полностью оправданными, так как правила авиационной безопасности являются для всех абсолютным приоритетом.
При этом Сергей Михеев считает, что Россия не должна исключать возможности применить при необходимости подобный алгоритм действий.
«По поводу (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, раз уж такая новость пришла, я считаю, что это крайне важно. Во-первых, речь идет не только о том, что он показал мастер-класс. Тут в зависимости от ситуации инструменты могут быть разные, в данном случае он решил, что инструмент такой, и я в принципе считаю, что он прав», — заявил политолог.
При этом эксперт отметил, что данный инцидент стал прецедентным, Белоруссия показала пример и расширила для России поле маневра. И этом, по мнению Сергея Михеева, очень важно в работе с людьми, откровенно перешедшими на сторону противника, и которые, в случае, если бы им для достижения своих целей понадобилось бы убить «достаточное количество людей», сделали бы это, не задумываясь.
«Надо действовать на войне как на войне. В противном случае они чувствуют себя слишком вольготно. Это происходит в том числе и в нашей стране, и не только», — напомнил политолог.
Действия Александра Лукашенко возможно и были достаточно жесткими, но для России они могут в крайнем случае послужить примером, заключил Михеев.