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"Белавиа" заявила о приостановке авиасообщения с Литвой

Общество
  /   Обновлено: 24 мая 2021 20:04

«Белавиа» заявила о приостановке авиасообщения с Литвой
pixabay.com  / 

"Белавиа" временно прекратила авиасообщения с Литвой. Это стало ответом на заявление Вильнюса, который отказался пропускать через страну рейсы, следующие в Белоруссию.

В четверг белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что приостанавливает рейсы в Литву и обратно с 25 мая по 26 июня. Причиной послужило сделанное ранее заявление премьер-министра Литвы Ингрид Шимоните.

"Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", — говорится в заявлении.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair сел в минском аэропорту из-за сообщения о бомбе на борту, которое не подтвердилось. Одним из пассажиров самолета был основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В Белоруссии канал признали экстремистским и задержали его владельца при проверке документов. Страны Запада вместе с Литвой опротестовали задержание Протасевича.

#белоруссия #Протасевич #нехта
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