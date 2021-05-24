Россия следит за развитием ситуации вокруг инцидента с самолетом Ryanair

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Москва наблюдает за развитием событий вокруг экстренного приземления самолета авиакомпании Ryanair в белорусской столице, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в аэропорту Минска экстренно село пассажирское судно. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. После посадки правоохранители начали проверять у граждан документы. Вскоре среди пассажиров был выявлен один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Мужчину задержали.

Российский дипломат назвала инцидент с Протасевичем внутренним делом Белоруссии. Москва призывает западных коллег отказаться от двойных стандартов в ситуации вокруг инцидента, заключила Захарова.