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Россия следит за развитием ситуации вокруг инцидента с самолетом Ryanair

Политика
  /   Обновлено: 24 мая 2021 19:59

Россия следит за развитием ситуации вокруг инцидента с самолетом Ryanair
pixabay.com  / 

Москва наблюдает за развитием событий вокруг экстренного приземления самолета авиакомпании Ryanair в белорусской столице, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в аэропорту Минска экстренно село пассажирское судно. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. После посадки правоохранители начали проверять у граждан документы. Вскоре среди пассажиров был выявлен один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Мужчину задержали.

Российский дипломат назвала инцидент с Протасевичем внутренним делом Белоруссии. Москва призывает западных коллег отказаться от двойных стандартов в ситуации вокруг инцидента, заключила Захарова.

#россия #захарова #белоруссия #ryanair
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