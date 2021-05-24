Более 160 человек пострадали при столкновении двух поездов в столице Малайзии

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Авария с участием двух составов случилась на участке возле станции метро KLCC в Куала-Лумпуре.

По предварительным данным, один из поездов перевозил 232 человек, а второй состав был запущен на линию в тестовом режиме. После столкновения травмы различной степени тяжести получили 166 пассажиров, передает издание Malay Mail.

Министр транспорта страны Ви Ка Сиона рассказал, что после происшествия в тяжелом состоянии находятся 47 человек. Пока они пребывают в местном медицинском учреждении под пристальным вниманием врачей.