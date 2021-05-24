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Иммунолог Жемчугов разделил мнение Роспотребнадзора о завершении пандемии осенью

Общество

Иммунолог Жемчугов разделил мнение Роспотребнадзора о завершении пандемии осенью
pixabay.com  / 

Пандемия коронавируса действительно может завершиться к осени, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

О скором завершении пандемии ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Владислав Жемчугов согласен с таким высказыванием. Насколько быстро коронавирус сойдет на нет, зависит от того, справится ли система здравоохранения с количеством заболевших.

"Если их будет всего на 10–20% больше, а я думаю, что это максимум, то все может вполне закончиться. Нужно учитывать, что у нас очень значительно увеличены мощности ковидных отделений, госпиталей, они уже наполовину закрылись. Я думаю, что мы справимся, но решение все равно в руках санитарных служб, администрации и Роспотребнадзора", — заявил Жемчугов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Для снятия антикоронавирусных ограничений нужно выяснить, сколько в том или ином регионе проживает людей с антителами. При достижении показателя в 70% ограничения можно снимать, считает Жемчугов. Пока что россиянам следует соблюдать рекомендации по ношению перчаток и масок, а также обрабатывать руки спецсредствами.

#роспотребнадзор #коронавирус #Жемчугов
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