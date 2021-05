ICAO намерена провести экстренное заседание после инцидента с Ryanair

Международная организация гражданской авиации (ICAO) созывает срочное заседание в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая, сообщается в ее Twitter-аккаунте.

Провести заседание планируется в четверг, 27 мая. К участию приглашены 36 дипломатических представителей, их созвал президент Совета ICAO Сальваторе Шаккитано, следует из публикации.

ICAO's Council President has called an urgent meeting of the 36 diplomatic representatives to the ICAO Council, on 27 May, on the incident involving Ryanair Flight FR4978 in Belarus airspace on 23 May 2021. We will post further updates as available. https://t.co/MDz6dKyDkn