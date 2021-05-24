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Великобритания ввела санкции против 99 физических и юридических лиц из Белоруссии

Политика

Великобритания ввела санкции против 99 физических и юридических лиц из Белоруссии
pixabay.com/PD  / 

Десятки физических и юридических лиц из Белоруссии включены в черный список Великобритании. Санкции последовали после инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске.

В общей сложности в перечне оказались 99 человек. Информацию об этом передает The Guardian.

Ранее в аэропорту белорусской столицы экстренную посадку совершило пассажирское судно авиакомпании Ryanair. Причиной послужило сообщение о взрывном устройстве на борту. В ходе проверки паспортов среди людей, которые находились в самолете, был выявлен один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Мужчину задержали.

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