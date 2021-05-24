В МИД Британии сообщили о возможных санкциях против «СП-2» из-за инцидента с Ryanair

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Власти Великобритании могут ввести санкции против проектов "СП-2" и "Ямал — Европа" из-за ситуации с самолетом Ryanair. Об этом заявил министр иностранных дел Доминик Рааб.

Руководитель ведомства выступал в парламенте Великобритании. По его словам, Лондон намерен обсудить с партнерами возможность введения санкций против "Северного потока — 2" и газопровода "Ямал — Европа".

Стоит отметить, что причиной такого заявления стал инцидент с самолетом компании Ryanair. Воздушное судно летело из Афин в Вильнюс. Однако самолет сделал экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании.