Латвийского посла выдворили из Белоруссии

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Министерство иностранных дел Белоруссии выразило протест послу Латвии после инцидента с оскорблением государственного флага страны в Риге.

Белорусский МИД вызвал посла Латвии, чтобы официально заявить о протесте. Причиной ноты стало оскорбление государственного флага Белоруссии на территории столицы прибалтийской республики. Об этом пишет ТАСС.

Глава министерства Владимир Макей отметил, что все сотрудники латвийского посольства должны покинуть территорию страну.

До этого мэр Риги Мартиньш Стакис, а также глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич подменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый флаг.