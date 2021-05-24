Asia Times: Путин всего одним предложением послал четкий сигнал Западу

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Россия не собирается делить Арктику с Америкой. Такой ясный и четкий сигнал президент РФ Владимир Путин послал Вашингтону всего одной фразой.

Такое мнение в материале для азиатского издания Asia Times высказывает журналист Дэйв Макичук. Перевод статьи на русский язык опубликовал интернет-портал «ПолитРоссия».

Ранее российский лидер резко предупредил, что любому государству, которое захочет что-то «откусить» от России, российская сторона «выбьет зубы», чтобы они больше не могли кусаться. Это предупреждение, по мнению автора статьи, стало в первую очередь ответом на территориальные претензии к Москве в Арктике, и оно оказалось кристально ясным и нисколько не удивительным.

Президент РФ напомнил о словах, произнесенных императором российской Империи Александром III в XIX веке, о том, что все бояться российских просторов.

По словам автора материала, это было сказано в ответ на сомнения, которым американский госсекретарь Энтони Блинкен подверг законность российской военной деятельности в арктическом регионе, и предлагаемые Москвой новые морские правила. При этом Блинкен заявил, что Арктика является регионом стратегической конкуренции и привлекает внимание всего мира.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

При этом автор материала напоминает, что не так давно российские ВС, возможно, желая продемонстрировать свою силу перед заседанием Арктического совета, дали возможность иностранным журналистам ознакомиться с устройством своего самого северного форпоста, расположенного на острове Земля Александры.

«Российская база «Арктический трилистник» в изобилии оснащена ракетами и радаром, а ее длинная взлетно-посадочная полоса протяженностью 3500 метров может обслуживать все типы самолетов, проецируя мощь и влияние Москвы в Арктике на фоне обостряющейся международной конкуренции за огромные ресурсы региона», — говорится в материале.

Также автор отмечает, что на базе может быть размещено до 150 солдат, и она может принимать даже тяжелые стратегические бомбардировщики Ту-95 «Медведь». Таким образом база будет обеспечивать самодостаточность и автономность Северного флота РФ.

Москва также показала иностранным журналистам размещенные на Земле Франца-Иосифа две мощные ракеты береговой обороны, которые, как отмечается, способны поражать наземные и надводные цели на расстоянии более 200 миль.

А в 2007 году спустившиеся на подводном аппарате российские водолазы, как напоминает автор, водрузили на дне Северного Ледовитого океана на Северном полюсе российский флаг, вызвав тем самым критику занимавшего в тот момент пост канадского министра обороны Питера Маккея.

И хотя, возможно, установка флага, была со стороны России символическим шагом, отмечает Макичук, с тех пор российская сторона занимается методичным укреплением своих аэродромов и военных баз на территории своего арктического побережья.

А совсем недавно, в конце марта текущего года, напоминает автор, российские подводные лодки в ходе военных учений осуществили эффектный маневр, одновременно поднявшись на поверхность, пробив арктический лед. Эти кадры, распространенные Министерством обороны РФ, были также призваны продемонстрировать всем в мире, что Россия считает себя хозяйкой в Арктике.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

И наконец слова Владимира Путина о выбивании зубов всем, кто попытается хоть что-то откусить от России. Стали «нокаутирующим ударом», заключает Макичук. По его словам, президент России послал Западу четкий сигнал о том, что Кремль считает Арктику зоной своих интересов. И продемонстрированная военная мощь РФ на крайнем севере подтверждает способность Москвы отстоять своим права в регионе.