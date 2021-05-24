Польша утратила последнюю надежду на остановку «Северного потока — 2»

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Проект "Северный поток — 2" будет реализован и запущен, признал польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский.

Польша долгое время надеялась, что строительство "СП-2" получится остановить, однако Сариуш-Вольский признал неизбежность успешного завершения проекта. По его словам, Варшава утратила последнюю надежду на остановку "Северного потока — 2".

"Американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать", — огорчился политик.

Но, как известно, США отказались вводить санкции против компании, которая строит "СП-2". Теперь евродепутат волнуется из-за "усиления энергетической зависимости" Европы от России.